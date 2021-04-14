Более 50 тысяч человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 435,4 тыс. человек – 2,3% населения страны, оба компонента вакцины получили 107,1 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 51 тысячи человек – это рекордный суточный показатель. Лидерами вакцинации в этот день стали Алматы (10,3 тысячи вакцинированных), Алматинская область (6,2 тыс.), Шымкент (4,9 тыс.), столица (4,1 тыс.) и Карагандинская область (4 тыс.).

Алматы остается лидером по числу и доле вакцинированных - в городе прививку получили 96,1 тыс. человек (4,8% населения).

Далее следует Алматинская область – 47 тыс. (2,2%), столица – 38 тыс. (3,3%), Туркестанская область – 35,2 тыс. (1,7%), Шымкент – 28,7 тыс. (2,7%), Карагандинская область – 23,5 тыс. (1,7%), Западно-Казахстанская область – 20 тыс. (3%), Восточно-Казахстанская область - 19,3 тыс. (1,4%), Жамбылская область – 18,7 тыс. (1,6%), Павлодарская область – 17,8 тыс. (2,2%), Актюбинская область – 16,9 тыс. (2%), Северо-Казахстанская область - 15,7 тыс. (2,9%), Акмолинская область – 14,1 тыс. человек (1,9%), Костанайская область – 13,4 тыс. (1,5%), Кызылординская область – 12,5 тыс. (1,4%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 10,1 тыс. (1,4%) и Мангистауской области - 8,6 тыс. (1,1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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