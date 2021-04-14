Евросоюз решил не продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Johnson & Johnson

Издание La Stampa со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Италии сообщило, что комиссия ЕС решила не продлевать в следующем году контракты на вакцину COVID-19 с такими компаниями, как AstraZeneca и Johnson & Johnson.
По словам источника, Еврокомиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС решила не продлевать контракты с производителями векторных вакцин, действующие в этом году.
Источник добавил, что Брюссель предпочел сосредоточиться на РНК-вакцинах, таких, как Pfizer и Moderna. Кроме того, по сообщениям Reuters, Европейская комиссия требует разъяснений от Johnson & Johnson по поводу объявления компании о задержках поставок вакцины COVID-19.
Напоминаем, что были сообщения о связи между вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson и образованием тромбов. Во вторник, 13 апреля, в США приостановили использование вакцины Johnson&Johnson.