Более полумиллиона человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 505,5 тыс. человек – 2,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 108 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 70 тысячи человек – это рекордный суточный показатель.

В Алматы число ваакцинированных превысило 100 тысяч человек. Город лидирует по числу и доле вакцинированных: в Алматы первую дозу получили 107,2 тыс. человек (5,4% населения).

Далее следует Алматинская область – 59 тыс. (2,9%), столица – 43,5 тыс. (3,7%), Туркестанская область – 39,6 тыс. (1,9%), Шымкент – 36,8 тыс. (3,5%), Карагандинская область – 28,5 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область - 23,2 тыс. (1,8%), Западно-Казахстанская область – 21,6 тыс. (3,3%), Жамбылская область – 21,6 тыс. (1,9%), Актюбинская область – 20,3 тыс. (2,4%), Павлодарская область – 20,2 тыс. (2,5%), Северо-Казахстанская область - 17,8 тыс. (3,2%), Акмолинская область – 16 тыс. человек (2,1%), Костанайская область – 15,6 тыс. (1,8%), Кызылординская область – 13,8 тыс. (1,6%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 11,2 тыс. (1,5%) и Мангистауской области - 9,5 тыс. (1,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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