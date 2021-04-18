За субботу первую дозу вакцины в Казахстане получили еще 35 тыс. человек

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 679,7 тыс. человек – 3,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 118,5 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 35 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматинской области – более 6,6 тысяч, в Алматы – 5,6 тыс. и Шымкенте – 4,7 тыс..

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 131,6 тыс. человек (6,6% населения).

Далее следуют Алматинская область – 90,2 тыс. (4,3%), Шымкент – 59,7 тыс. (5,5%), столица – 57,2тыс. (4,8%), Карагандинская область – 47 тыс. (3,4%), Туркестанская область – 42,6 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 38,3 тыс. (2,8%), Жамбылская область – 29,8 тыс. (2,6%), Актюбинская область – 25,9 тыс. (2,9%), Павлодарская область – 24,1 тыс. (3,2%), Западно-Казахстанская область – 23,4 тыс. (3,5%), Костанайская область – 22,1 тыс. (2,6%), Северо-Казахстанская область - 20,8 тыс. (3,8%), Акмолинская область – 20,6 тыс. человек (2,8%), Кызылординская область – 19,6 тыс. (2,5%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 14,2 тыс. (2,1%) и Мангистауской области - 12,5 тыс. (1,8%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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