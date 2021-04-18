Лукашенко обвинил оппозицию и американцев в подготовке покушения на него

Александр Лукашенко заявил о том, что на него и его сыновей готовилось покушение. В нем якобы участвовали его бывший пресс-секретарь, политолог Александр Федута, лидер партии Беларуский народный фронт Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович, передает «Еврорадио».

«В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… "Посадим в погреб"… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал, — рассказал Лукашенко журналистам во время субботника 17 апреля. — Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей».

Адвоката Зенковича Лукашенко назвал «агентурой». Юрист имеет гражданства Беларуси и США.

В субботу вечером прокомментировали задержание Федуты, Костусева и Зенковича и в Федеральной службе безопасности России. Спецлсужба назвала задержанных планировавшими «осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций»с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение» Лукашенко, при этом ФСБ ссылается на «информацию от белорусских партнёров».

Гостелеканал ОНТ заявляет о том, что «переворот» планировался на июнь или июль, а ФСБ России -что на 9 мая.

В отношении Зенковича и Федуты возбуждено дело по статье 357 Уголовного кодекса Беларуси —«Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти». В зависимости от части статьи, наказание — от восьми лет до смертной казни. Статья, по которой возбуждено дело в отношении Костусева, не называется.

Лукашенко во время президентских выборов в августе прошлого года, победителем которых его объявил Центризбирком Беларуси, развернул в стране масштабные политические репрессии. В тюрьмах остается более 300 человек, которых обвинили в массовых беспорядках, подготовке к захвату власти, нападения на сотрудников правоохранительных органов. Несколько тысяч человек за это время побывали под административными арестами, тысячи – покинули Беларусь. Победу Лукашенко на выборах признали всего несколько стран, включая Казахстан.