В Северо-Казахстанской области ожидают выхода водоема в пойму
Уровень воды в реке Есиль близок к критическому
Фото с сайта pkzsk.info

В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за возможного выхода реки Есиль в пойму, сообщает МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», у села Покровки Есильского района уровень воды приближается к критической отметке. В 8 часов утра он составлял 907 см, тогда как критической считается высота в 950 см. При таких значениях вода выходит в пойму.

В гидрометеорологической службе отметили, что вода продолжает прибывать. Превышение критической отметки возможно уже в ближайшие часы. Ранее в филиале сообщали, что вода на реке Есиль продолжается подниматься вниз по течению от города Сергеевки. Выше – уровень воды снижается.

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