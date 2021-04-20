Пункты вакцинации от коронавируса откроют еще в двух ТРЦ столицы

Помимо ТРЦ «MegaSilkway» и «Хан-Шатыр», пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в ближайшее время будут развернуты в ТРЦ «Керуен» и «Абу-Даби Плаза». Об этом во вторник в ходе брифинга сообщила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

«В настоящее время проводится подготовительная работа по развертыванию дополнительных прививочных кабинетов в местах массового скопления людей. В ближайшее время такие пункты откроются в ТРЦ «Керуен» и комплексе «Абу-Даби», - сообщила Бейсенова.

Кроме того, учитывая большой поток населения, желающего получить прививку, проводится работа по разделению зон. В частности, планируется разделить зоны для тех, кто получает первый компонент вакцины, и для тех, кто получает второй.

В целом в столице развернуто 100 прививочных кабинетов.