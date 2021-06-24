В Казахстане законодательно закреплены налоговые льготы для социальных предпринимателей

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования».

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития социального предпринимательства» предусматривается расширение направлений деятельности субъектов социального предпринимательства в части оказания социально уязвимым слоям населения гериатрической и геронтологической помощи.

Кроме того, предусматривается обеспечение открытости реестра социального предпринимательства путем размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа, определение перечня сведений, которые должны содержаться в данном реестре, обеспечение прозрачности работы специальной региональной комиссии, формирующей реестр субъектов социального предпринимательства, за счет участия в ней представителей госорганов, региональной палаты предпринимателей и общественных объединений. Также уточняются категории социально уязвимых слоев населения и наименования категорий субъектов социального предпринимательства.

Сопутствующим проектом закона «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» внесены поправки, связанные с уменьшением налогооблагаемого дохода в размере произведенных расходов на оплату обучения, повышения квалификации и переподготовки социально уязвимых категорий населения до 120 МРП на одного обученного и уточняется реестр по определению статуса социального предпринимателя для получения налоговых льгот.