Глава районной больницы в Алматинской области подозревается в получении взяток от медиков за работу в ковидной зоне

Антикоррупционной службой ведется расследование по факту систематического получения взяток руководством Енбекшиказахской многопрофильной больницы в городе Есик Алматинской области от медработников за работу в ковидной зоне.

«В Алматинской области руководитель Енбекшиказахской многопрофильной больницы, два его заместителя и две медицинские сестры изобличены в получении систематических взяток на общую сумму 3,1 млн тенге от 25 подчиненных медицинских работников за обеспечение допуска к проведению противоэпидемилогических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

Работа на данном участке больницы позволяла получать медработникам надбавки к заработной плате», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 150 тыс. тенге с каждого. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

При этом, как подчеркивают в антикоррупционном ведомстве, это не единичный случай. Так, в Костанайской области фельдшер Камыстинской подстанции скорой медицинской помощи организовал схему по получению взяток под предлогом передачи вышестоящему начальству за подписание ковидных карточек для получения надбавок.

«Установлено, что фельдшера оформляли фиктивные вызовы на пульт 103, фиктивные отчеты о выездах к больным. Все это позволяло медработникам и водителям получать дополнительные выплаты, с которых часть денежных средств передавались фельдшеру наличными и переводом на банковскую карту», - пояснили в антикоррупционной службе.

За прошлый год в семи регионах выявлены факты неправомерных действий со стороны должностных лиц медицинских организаций при выплате меднадбавок, где сумма ущерба составила более 60 млн тенге.