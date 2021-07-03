Больше 110 тысяч человек вакцинировано от коронавируса за сутки в Казахстане

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 613 тыс. человек – 19% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 135 тыс. человек – 11,3% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 110 тысяч человек – это самое большое число с конца апреля. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Восточно-Казахстанской области – 22,9 тыс. (это рекорд по числу вакцинированных в одном регионе за сутки), Карагандинской области – 15,6 тыс. (рекорд для региона), Алматы – 15,1 тыс. (рекорд для города), Туркестанской области – 11,4 тыс. и Алматинской области – 9,1 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 492,8 тыс. человек (24,7% населения). Далее следуют Туркестанская область – 389,6 тыс. (19%), Алматинская область – 365,4 тыс. (17,5%), Восточно-Казахстанская область – 276,1 тыс. (20,3%), Шымкент – 273,6 тыс. (25%), Карагандинская область – 261,2 тыс. (19%), столица – 242,3 тыс. (20,1%), Жамбылская область – 196,2 тыс. (17,1%), Кызылординская область – 162,4 тыс. (19,8%), Костанайская область – 149,7 тыс. (17,3%), Павлодарская область – 140 тыс. (18,7%), Акмолинская область – 138,1 тыс. человек (18,8%), Актюбинская область – 134,6 тыс. (15%), Северо-Казахстанская область – 133,3 тыс. (24,6%), Западно-Казахстанская область – 103,2 тыс. (15,6%), Атырауская область – 90,7 тыс. (13,7%) и Мангистауская область – 63,4 тыс. (8,7%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.