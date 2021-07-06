В Уральске и Костанае прошли митинги против обязательной вакцинации

Как минимум в двух городах Казахстана во вторник прошли акции протеста против обязательной вакцинации, собравшие по несколько десятков участников.

В парке Победы Костаная десятки собравшихся этим утром требовали отменить принудительнуювакцинацию, запретить наказывать предпринимателей штрафами за невакцинированных сотрудников, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатным, сообщила «Наша газета».

Приехавший на место митинга аким Костаная Кайрат Ахметов пообещал разобраться со штрафами, а принимаемые меры объяснил ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на 40%. Он добавил, что информация о недопуске с 15 июля на работу ложная: «Как аким города, я заявляю: по крупным учреждениям, по ТРЦ, по супермаркетам - это дезинформация. Возможно, вас плохо информируют работодатели. Вакцинация - это единственная мера остановить коронавирус».

За день до митинга суд арестовал на трое суток жителя Костаная Сергея Зинченко, который призывал людей выйти на акцию протеста, пишет «Медиазона Центральная Азия». Сам Зинченко вину отрицает. Известно, что сначала он подавал заявку на проведение мирного собрания с темой "Требования установить в детской областной больнице аппараты МРТ и КТ", но акимат Костаная отказал в согласовании со ссылкой на санитарные меры.

В Уральске десятки жителей собралось вечером на площади Маншук Маметовой с требованиемотменить принудительную вакцинацию, сообщила "Уральская неделя". На митинге проходят стихийные выступления против обязательной иммунизации, даются инструкции по тому, как ее избежать, а также иногда звучат требования остановить репрессии против гражданских активистов.

Главный врач инфекционной больницы Надия Ахметова в своем выступлении сообщила об опасности эпидемической ситуации и что к ним в больницу поступает все больше больных в тяжелом состоянии. Она подчеркнула, что вакцинированные легче переносят заболевание и быстрее излечиваются. Люди заглушили ее выступление криками "Нет вакцинации!".

Сотрудники полиции и представители управления внутренней политики местного акимата наблюдают за митингующими и просят их разойтись. Информации о задержанных пока не поступало.

В Актобе полиция не дала провести акцию протеста, задержав около десятка человек, сообщило радио «Азаттык». Лишь один из попавших в поле зрения полиции людей в Актобе успел до задержания сказать, что он выступает против принудительной вакцинации от коронавируса.

На 6 июля по Казахстану были намечены акции, которым призвал лидер запрещенного судом движения ДВК Мухтар Аблязов. Одной из их тем должна была стать отмена принудительной вакцинации.

В Алматы в районе площади Астана было задержано более 20 человек – ни у одного из них не было с собой плакатов, никто из них не выкрикивал лозунгов. Пришли ли они для участия в акции или были задержаны как случайные прохожие осталось неясным.