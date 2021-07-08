Число получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане превысило 4 млн.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 020 тыс. человек – 21,1% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 284 тыс. человек – 12,3% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 113 тысяч – это самое большое число с конца апреля. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 13,4 тыс., Алматинской области – 11,7 тыс., Восточно-Казахстанской области - 10,8 тыс. и Туркестанской области – 10,1 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 553,7 тыс. человек (27,5% населения). Далее следуют Туркестанская область – 434,6 тыс. (21,1%), Алматинская область – 408,3 тыс. (19,6%), Восточно-Казахстанская область – 301,1 тыс. (22%), Шымкент – 296,8 тыс. (26,9%), Карагандинская область – 288,3 тыс. (21%), столица – 264,3 тыс. (21,9%), Жамбылская область – 217,1 тыс. (18,8%), Кызылординская область – 177,6 тыс. (21,6%), Костанайская область – 173,7 тыс. (20%), Павлодарская область – 161,2 тыс. (21,4%), Акмолинская область – 154,8 тыс. человек (21%), Актюбинская область – 148,4 тыс. (16,3%), Северо-Казахстанская область – 147,3 тыс. (26,9%), Западно-Казахстанская область – 117,8 тыс. (17,7%), Атырауская область – 104,2 тыс. (15,5%) и Мангистауская область – 71,1 тыс. (9,7%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.