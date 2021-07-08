Первую столичную больницу перепрофилируют в инфекционный стационар из-за роста заболевших

Первая городская больница столицы будет перепрофилирована в инфекционный стационар, так как ситуация в городе остается напряженной. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«На совместном совещании с управлением здравоохранения было принято решение по развертыванию дополнительных ковидных коек на базе первой городской больницы. Что касается предоставления экстренной и плановой помощи, которая оказывается в этом учреждении, они будут перераспределены по другим больницам, в том числе, вовлечены ресурсы ведомственного здравоохранения, научные институты», - рассказал Шоранов.

Он отметил, что соответствующее решение будет озвучено управлением здравоохранения столицы в ближайшее время. В то же время ситуация в городе остается «достаточно напряженной», в столице развернуто 2400 коек и требуются дополнительные.