В городе имеется 2400 коек, но нужны дополнительные
Первую столичную больницу перепрофилируют в инфекционный стационар из-за роста заболевших
фото с сайта столичного акимата

Тамара Вааль, Vласть

Первая городская больница столицы будет перепрофилирована в инфекционный стационар, так как ситуация в городе остается напряженной. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«На совместном совещании с управлением здравоохранения было принято решение по развертыванию дополнительных ковидных коек на базе первой городской больницы. Что касается предоставления экстренной и плановой помощи, которая оказывается в этом учреждении, они будут перераспределены по другим больницам, в том числе, вовлечены ресурсы ведомственного здравоохранения, научные институты», - рассказал Шоранов.

Он отметил, что соответствующее решение будет озвучено управлением здравоохранения столицы в ближайшее время. В то же время ситуация в городе остается «достаточно напряженной», в столице развернуто 2400 коек и требуются дополнительные.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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