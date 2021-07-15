В столице и Акмолинской области число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 25%

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 706 тыс. человек – 24,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 598 тыс. человек – 14% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 105 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 12,5 тыс., Восточно-Казахстанской области – 10,4 тыс., Туркестанской области – 10 тыс. и Алматинской области – 8,2 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 635,1 тыс. человек (31,5% населения). Далее следуют Туркестанская область – 490,8 тыс. (23,9%), Алматинская область – 476,7 тыс. (22,9%), Восточно-Казахстанская область – 363 тыс. (26,5%), Карагандинская область – 337,8 тыс. (24,6%), Шымкент – 330,4 тыс. (29,9%), столица – 304,3 тыс. (25,2%), Жамбылская область – 252,4 тыс. (21,9%), Костанайская область – 212,9 тыс. (24,5%), Кызылординская область – 202,4 тыс. (24,5%), Павлодарская область – 196,4 тыс. (25,9%), Акмолинская область – 187,5 тыс. человек (25,2%), Актюбинская область – 186,9 тыс. (20,3%), Северо-Казахстанская область – 174,8 тыс. (31,8%), Западно-Казахстанская область – 145,4 тыс. (21,6%), Атырауская область – 123,9 тыс. (18,4%) и Мангистауская область – 85 тыс. (11,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.