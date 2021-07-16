Полностью вакцинированы 14,3% казахстанцев
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Четверть населения Казахстана получила первую дозу вакцины от коронавируса
Фото Тамары Вааль

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 777 тыс. человек – 25% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 662 тыс. человек – 14,3% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 71 тысячи человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 7,5 тыс., Туркестанской области – 6,9 тыс., Восточно-Казахстанской области – 6,8 тыс. и Алматинской области – 6,7 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 642,6 тыс. человек (31,9% населения). Далее следуют Туркестанская область – 497,7 тыс. (24,2%), Алматинская область – 483,4 тыс. (23,2%), Восточно-Казахстанская область – 369,8 тыс. (27%), Карагандинская область – 343,1 тыс. (25%), Шымкент – 334,6 тыс. (30,3%), столица – 308,2 тыс. (25,5%), Жамбылская область – 256,2 тыс. (22,2%), Костанайская область – 217,6 тыс. (25%), Кызылординская область – 204,5 тыс. (24,7%), Павлодарская область – 199,9 тыс. (26,3%), Акмолинская область – 190,9 тыс. человек (25,6%), Актюбинская область – 191,7 тыс. (20,8%), Северо-Казахстанская область – 177,8 тыс. (32,3%), Западно-Казахстанская область – 147,6 тыс. (21,9%), Атырауская область – 125,2 тыс. (18,6%) и Мангистауская область – 86,2 тыс. (11,5%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.

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