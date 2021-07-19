15% казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 895 тыс. человек – 25,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 798 тыс. человек – 15% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 23 тысяч человек – наименьшее число вакцинированных за последние недели.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 657 тыс. человек (32,7% населения). Далее следуют Туркестанская область – 507,3 тыс. (24,7%), Алматинская область – 499,7 тыс. (24%), Восточно-Казахстанская область – 379,5 тыс. (27,7%), Карагандинская область – 351 тыс. (25,6%), Шымкент – 341,1 тыс. (30,9%), столица – 314,4 тыс. (26%), Жамбылская область – 261,6 тыс. (22,5%), Костанайская область – 223,4 тыс. (25,7%), Кызылординская область – 208,1 тыс. (25,1%), Павлодарская область – 204,6 тыс. (26,9%), Актюбинская область – 201,6 тыс. (21,8%), Акмолинская область – 196,1 тыс. человек (26,3%), Северо-Казахстанская область – 181,8 тыс. (33%), Западно-Казахстанская область – 150,7 тыс. (22,4%), Атырауская область – 128,4 тыс. (19,1%) и Мангистауская область – 88,8 тыс. (11,9%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.