Войска Таджикистана, Узбекистана и России проведут совместные учения

Они отработают сценарий противодействия возможному вторжению талибов в Таджикистан
Войска Узбекистана, Таджикистана и России планируют с 1 по 10 августа провести учения по охране таджикско-афганской границы от нападения боевиков «Талибана», сообщает «Медиазона Центральная Азия» со ссылкой на «Азию-Плюс».
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