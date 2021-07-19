Войска Таджикистана, Узбекистана и России проведут совместные учения

Войска Узбекистана, Таджикистана и России планируют с 1 по 10 августа провести учения по охране таджикско-афганской границы от нападения боевиков «Талибана», сообщает «Медиазона Центральная Азия» со ссылкой на «Азию-Плюс».

По информации источников таджикского издания, Узбекистан направил к границе боевую авиацию, бронетехнику и спецназ. Учения пройдут в Хатлонской области Таджикистана на военном полигоне «Харбмайдон». В них примут участие военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и войска специального назначения трех стран.

Тема учений — координация действий военных трех государств на границе в случае прорыва талибов в Таджикистан.

Движение «Талибан» на фоне вывода международных войск из Афганистана ведет наступление на правительственные войска по всей стране. Сейчас боевики движения контролируют примерно половину страны, в том числе районы у границ стран Центральной Азии.