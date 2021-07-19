Суд отклонил апелляцию на адмарест участника митинга Демпартии

Алимжан Избасаров получил 6 суток ареста
В понедельник Алматинский городской суд отклонил апелляционную жалобу гражданского активиста Алимжана Избасарова, сообщила корреспонденту Vласти его адвокат Жанара Балгабаева. Ранее Избасаров получил шесть суток административного ареста после участия в митинге незарегистрированной Демократической партии.
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