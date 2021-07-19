Суд отклонил апелляцию на адмарест участника митинга Демпартии

В понедельник Алматинский городской суд отклонил апелляционную жалобу гражданского активиста Алимжана Избасарова, сообщила корреспонденту Vласти его адвокат Жанара Балгабаева. Ранее Избасаров получил шесть суток административного ареста после участия в митинге незарегистрированной Демократической партии.

«Апелляционную жалобу без удовлетворения оставили, но время задержания изменили. Фактически он завтра выйдет в 15:20», – сообщила адвокат активиста по телефону.

14 июля активисты Абзал Достияров и Алимжан Избасаров были задержаны и осуждены на шесть суток адмареста по статье 434 Административного кодекса («Мелкое хулиганство»). Они принимали участие в митинге Демократической партии 6 июля. Достияров во время нахождения в ИВС объявил голодовку, а его адвокат сообщила об избиении подзащитного.