Активисту Демпартии Абзалу Достиярову назначили еще один адмарест

В понедельник активисту Демпартии Абзалу Достиярову, отбывшему шесть суток административного ареста после участия в митинге, дали еще 15 суток ареста. Об этом Vласти сообщила по телефону Инга Иманбай, активистка Демпартии и супруга ее основателя Жанболата Мамая.

По ее словам, в понедельник городской суд удовлетворил апелляционную жалобу активиста на предыдущий адмарест, сократив его срок с шести до пяти дней, и он должен был выйти на свободу вечером этого дня.

«Сегодня адвокат Балгабаева нам сообщила примерно в 17:30, что был апелляционный суд по жалобе в отношении Достиярова, и шесть суток заменили на пять, – сообщила Иманбай. – И все сторонники двинулись в сторону ДВД, решили, кто успеет встретить, тот встретит. (...) Сообщили по факту, когда активисты, первые, кто доехал к ДВД, стали требовать (освобождения Достиярова –V), раз постановление уже есть. Тогда только сообщили, что его закрыли на 15 суток. Адвокату позвонили с ИВС – даже не с суда. Она даже не знает, кто рассматривал дело, протокол она не получила, она не знает, за что по второму административному делу вот эти 15 суток. Адвоката не допустили, более того, адвоката в известность не поставили. И сейчас адвокат занимается тем, что выясняет, кто судья, почему ее не допустили, почему были нарушены права Абзала на защиту».

Иманбай также сообщила, что Достияров пятые сутки держит голодовку, и так и не был переведен в одиночную камеру.

Достияров был задержан 14 июля, через неделю после участия в митинге Демпартии. Вечером того же дня активист получил шесть суток административного ареста по статье 434 Административного кодекса («мелкое хулиганство»). Как сообщал лидер Демпартии Жанболат Мамай, после задержания его в течение пяти часов доставляли до управления полиции Алатауского района, и оказывали давление. Поздно вечером в Городской клинической больнице №4 у него было диагностировано сотрясение мозга. Адвокат Достиярова Жанара Балгабаева заявила о его избиении в полиции.