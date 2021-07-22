Торговля между США и Китаем восстановилась до предкризисного уровня

Оборот товаров между Китаем и США растет самыми быстрыми темпами за последние годы. Крупнейшая двусторонняя торговая связь восстановилась до состояния, предшествовавшего тарифной войне между странами и экономическому спаду из-за пандемии. Но риск ухудшения отношений между странами по-прежнему сохраняется, сообщает Bloomberg .

Спустя 18 месяцев после подписания торговой сделки администрацией Трампа, США и Китай частично достигли перемирия. Несмотря на то, что торговый дефицит США не сократился, а стороны так и не начали переговоры по другим экономическим вопросам, торговля остается основой стабильности отношений между странами. Хотя между сторонами по-прежнему существует немало расхождений из-за растущей напряженности вокруг Гонконга, Тайваня, проблемы прав человека (в том числе исправительных лагерей с уйгурами и другими этническими группами, исповедующими ислам), появления вируса Covid-19, обвинений в хакерских атаках и т.д.

Официальные данные Китая свидетельствуют, что ежемесячная двусторонняя торговля, которая упала до $19 млрд в феврале прошлого года на фоне остановок китайских фабрик, за последний год восстановилась до рекордных уровней. И этот бум, вероятно, будет продолжительным: Китай закупит миллионы тонн сельскохозяйственных товаров в США в этом и следующем году, а американские потребители, находящиеся на карантине, продолжают покупать китайские товары в рекордных количествах.

Статистика правительства США несколько отличается, однако повышенная тарификация китайский товаров, ставшая причиной их удорожания на сотни миллиардов долларов, не разъединила цепочки поставок между странами. Обе стороны научились жить в новом налоговом режиме: китайские фирмы покупают больше, чтобы выполнить условия торговой сделки 2020 года, а американские компании приобретают товары, которые они не могут получить в других местах, чтобы удовлетворить возросший спрос населения.

«Мы наблюдали высокий спрос на протяжении всего периода пандемии, и мы видели, что уровень импорта просто зашкаливал», − сказал Джонатан Голд, вице-президент по цепочкам поставок и таможенной политике Национальной федерации розничной торговли. «Это верный признак того, что экономика продолжает восстанавливаться».

Сегодня почти половина грузов стоимостью $259 млрд транспортированных в порт Лос-Анджелеса − одного из крупнейших портов США − приходится на Китай и Гонконг. Спрос на китайские товары в США не ослабевает, а в мае в порт поступили рекордные объемы поставок, поскольку компании начинают пополнять запасы, готовясь к рождественскому сезону покупок.

С введением тарифов на импорт из Китая, которые суммарно увеличили стоимость всех товаров − от одежды электроники до кормов для домашних животных − на $300 млрд, многие американские ритейлеры стали покрывать расходы и сокращать свою прибыль. Некоторые перекладывают издержки на потребителей.

Администрация Байдена еше не заявляла о том, планирует ли она продолжать тарифную сделку и пересматривает ли она политику США в отношении Китая. Но торговый представитель США Кэтрин Тай назвала торговые отношения с Китаем «несбалансированными», а министр финансов Джанет Йеллен заявила, что сделка не затрагивает фундаментальных проблем между сторонами. В силу этого прогноз остается неблагоприятным.