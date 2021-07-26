Еще 18 тысяч человек вакцинировано в Казахстане за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 145 тыс. человек – 26,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 265 тыс. человек – 17,3% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 18 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 685,3 тыс. человек (34% населения). Далее следуют Туркестанская область – 542,6 тыс. (26,3%), Алматинская область – 526 тыс. (25,2%), Восточно-Казахстанская область – 402,1 тыс. (29,3%), Карагандинская область – 368,4 тыс. (26,9%), Шымкент – 354 тыс. (32%), столица – 326,7 тыс. (27%), Жамбылская область – 274,2 тыс. (23,5%), Костанайская область – 234,1 тыс. (26,9%), Кызылординская область – 220,1 тыс. (26,7%), Актюбинская область – 216,6 тыс. (23,3%), Павлодарская область – 212,7 тыс. (27,9%), Акмолинская область – 206,1 тыс. человек (27,4%), Северо-Казахстанская область – 189,1 тыс. (34,2%), Западно-Казахстанская область – 157,5 тыс. (23,4%), Атырауская область – 134,8 тыс. (20,1%) и Мангистауская область – 95,1 тыс. (12,6%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.