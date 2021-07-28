В Казахстане темпы вакцинации от коронавируса остаются прежними

В Восточном Казахстане число получивших первую дозу вакцины достигло 30%
В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 231 тыс. человек – 27,3% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 437 тыс. человек – 18,2% населения, сообщил Минздрав.
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