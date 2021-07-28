В Казахстане темпы вакцинации от коронавируса остаются прежними

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 231 тыс. человек – 27,3% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 437 тыс. человек – 18,2% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 43 тысяч человек – столько же, сколько и днем ранее.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 694,6 тыс. человек (34,4% населения). Далее следуют Туркестанская область – 556,1 тыс. (26,9%), Алматинская область – 534,1 тыс. (25,6%), Восточно-Казахстанская область – 412,2 тыс. (30%), Карагандинская область – 374,5 тыс. (27,3%), Шымкент – 357,8 тыс. (32,3%), столица – 330,8 тыс. (27,3%), Жамбылская область – 278,4 тыс. (23,8%), Костанайская область – 237,3 тыс. (27,3%), Кызылординская область – 223,6 тыс. (27,1%), Актюбинская область – 220,5 тыс. (23,7%), Павлодарская область – 215,5 тыс. (28,3%), Акмолинская область – 209,6 тыс. человек (27,8%), Северо-Казахстанская область – 191,3 тыс. (34,6%), Западно-Казахстанская область – 160 тыс. (23,8%), Атырауская область – 137,1 тыс. (20,4%) и Мангистауская область – 97,6 тыс. (13%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.