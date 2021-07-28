МВД сообщило о возбуждении 86 уголовных дел за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации в Казахстане

С начала года в Казахстане возбуждено 39 уголовных дел за подделку паспортов вакцинации и 47 – за изготовление фиктивных ПЦР-тестов, сообщил во время брифинга в СЦК заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.

«Всего с начала года органами полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 за подделку паспортов вакцинации и 47 – ПЦР-справок. Хочу напомнить, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет, а за его использование арест до 40 суток», − сообщил Заппаров.

Кроме того, ведомство работает над выявлением объявлений по продаже поддельных документов. В результате полицейскими найдено 62 таких объявлений, информация о которых была заблокирована.