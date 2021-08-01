20% казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса

Первую дозу вакцины получили 28,2% жителей страны
В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 409 тыс. человек – 28,2% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 800 тыс. человек – 20% населения, сообщил Минздрав.
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