20% казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 409 тыс. человек – 28,2% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 800 тыс. человек – 20% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 38 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 722,6 тыс. человек (35,7% населения). Далее следуют Туркестанская область – 582,4 тыс. (28,1%), Алматинская область – 549 тыс. (26,4%), Восточно-Казахстанская область – 426,9 тыс. (31%), Карагандинская область – 387,4 тыс. (28,2%), Шымкент – 366,8 тыс. (33%), столица – 340,4 тыс. (28%), Жамбылская область – 286,1 тыс. (24,5%), Костанайская область – 244,6 тыс. (28,2%), Кызылординская область – 230,2 тыс. (27,8%), Актюбинская область – 227,7 тыс. (24,5%), Павлодарская область – 222,7 тыс. (29,2%), Акмолинская область – 215,5 тыс. человек (28,5%), Северо-Казахстанская область – 196,4 тыс. (35,4%), Западно-Казахстанская область – 164,1 тыс. (24,5%), Атырауская область – 143,2 тыс. (21,2%) и Мангистауская область – 102,9 тыс. (13,5%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.