Павлодарская область стала пятым регионом, где первую дозу вакцины получило более 30% населения

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 480 тыс. человек – 28,8% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 942 тыс. человек – 20,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 50 тысяч человек – это самый высокий показатель за последние три недели.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 734,2 тыс. человек (36,7% населения). Далее следуют Туркестанская область – 591 тыс. (28,8%), Алматинская область – 556,2 тыс. (26,6%), Восточно-Казахстанская область – 431,8 тыс. (31,7%), Карагандинская область – 392,4 тыс. (28,5%), Шымкент – 371,1 тыс. (34%), столица – 345 тыс. (28,7%), Жамбылская область – 290 тыс. (25,4%), Костанайская область – 247,9 тыс. (28,7%), Кызылординская область – 232,7 тыс. (28,3%), Актюбинская область – 230,3 тыс. (25,6%), Павлодарская область – 225,9 тыс. (30,1%), Акмолинская область – 218 тыс. человек (29,5%), Северо-Казахстанская область – 198,2 тыс. (36,5%), Западно-Казахстанская область – 165,9 тыс. (25%), Атырауская область – 145 тыс. (21,9%) и Мангистауская область – 104,8 тыс. (14,4%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.