Певец Майгазиев заявил об отказе от иска против сторонницы Демпартии, обвинившей его в коррупции

Директор городского дома культуры Шымкента певец Сакен Майгазиев отозвал иск о защите чести и достоинства, заявив, что простил активистку незарегистрированной Демократической партии Аружан Дуйсебаеву, которая обвинила его в коррупции. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

15 июля певец и чиновник Сакен Майгазиев подал иск в Каратауский районный суд Шымкента, заявив, что Дуйсебаева оскорбила его честь и достоинство. Поводом для иска Майгазиева стали два видеоролика, опубликованные Демократической партией на YouTube в марте. В ролике Дуйсебаева рассказывала “о 565 млн тенге, которые были выделены на празднование Наурыз в Шымкенте”.

Начавшийся на прошлой неделе судебный процесс был отложен из-за неявки Майгазиева. Следующее заседание было назначено на 11 августа. Однако певец разместил в Instagram 15-минутное видео, в котором заявил, что простил активистку и отзывает свое заявление.

“Все сводится к мартовским событиям. Госслужащие знают, что бюджет будет утвержден на год вперед. Деньги использовались на законных основаниях. Мы получили отчет от подрядчиков. Все было проверено комитетом финансового контроля, антикоррупционным агентством”, - говорит Майгазиев.

Аружан Дуйсебаева заявила Vласти, что считает это своей победой. По ее мнению, обращение Майгазиева в суд имело политическую подоплеку.

“Видео про Наурыз было выпущено четыре месяца назад. Все это время куда смотрели? Еще тогда стало понятно, что Сакену Майгазиеву была поставлена ​​политическая задача обратиться в суд. То есть выразить свое несогласие с митингами. Да и сам Майгазиев знал, что в суде он не выиграет, поскольку я не оскорбляла его личность, его семью, его честь. Я только потребовала, чтобы он отчитался по работе и деньгам. Ведь нужно отвечать за деньги от народных налогов”, - сказала Дуйсебаева.

По ее словам, она “100% была готова выиграть в суде”.

“Мы сделали экспертизу через организацию «Адил соз». Скоро мы объявим результаты. Зная, что Майгазиев не выиграет суд, он посвятил 15-минутное видео, чтобы отвлечь внимание общественности. Лучше за 15 минут он мог бы отчитаться о том, куда ушло 565 миллионов тенге”, - уверена активистка.