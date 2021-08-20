Главный специалист санэпидконтроля в Туркестанской области подозревается в получении взяток от предпринимателей за участие в Ashyq

«Указанное должностное лицо, несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, систематически получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 тыс. до 120 тыс. тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения Ashyq», - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Туркестана.