С 1 сентября в Алматы для юридических лиц повысится тариф на электроэнергию

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» сообщило, что с 1 сентября в Алматы и Алматинской области повысится тариф на электроэнергию для юридических лиц или потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, передает «Казинформ» . Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг, тариф останется без изменений.

В «АлматыЭнергоСбыте» назвали причинами повышения предельной цены на электроэнергию повышение с 1 апреля предельных тарифов энергопроизводящих организаций на электрическую энергию, увеличение с 1 июня тарифа региональной энергопередающей организации АО «Алатау Жарық Компаниясы» на регулируемые услуги по передаче электрической энергии, а также изменение структуры формирования отпускной цены на электроэнергию энергопроизводящих организаций в связи с введением с 1 июля надбавки на поддержку использования возобновляемых источников энергии.

Так, для потребителей города Алматы и региона Алматинской области с 1 сентября будут действовать согласованные с департаментом по регулированию естественных монополий тарифы, определенные по группам. I группа: бытовые потребители, использующие электроэнергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг – 16,86 тенге за 1 кВт*ч без НДС (18,88 тенге за 1 кВт*ч с НДС); II группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 20,79 тенге за 1 кВт*ч без НДС (23,28 тенге за 1 кВт*ч с НДС); III группа: юридические лица, финансируемые из государственного бюджета – 27,23 тенге за 1 кВт*ч без НДС (30,50 тенге за 1 кВт*ч с НДС); IV группа: потребители, производящие социально значимые продовольственные товары – 19,74 тенге за 1 кВт*ч без НДС (22,11 тенге за 1 кВт*ч с НДС).