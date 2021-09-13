Нацбанк повысил базовую ставку

Национальный банк принял решение повысить базовую ставку до 9,5%, сообщила его пресс-служба в понедельник.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентный пункт", - говорится в сообщении Нацбанка в понедельник.

Таким образом, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,50%.