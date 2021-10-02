Ввести обязательное саморегулирование сферы реабилитации и банкротства предлагает бизнес-омбудсмен Казахстана

«Ранее в мой адрес поступили обращения объединения банкротных управляющих по вопросу пересмотра регулирования сферы реабилитации и банкротства. При изучении их обращений установлено, что на практике имеется проблема со сложностью “закрытия” бизнеса путем банкротства. Предприниматель, не имея желания и возможностей продолжать бизнес, тем не менее, вынужден принудительно осуществлять деятельность убыточного производства, наращивая кредиторскую задолженность», - написал Журсунов в Facebook.

Помимо этого, по его информации, есть большие проблемы в сфере регулирования деятельности профессиональных специалистов, проводящих процедуры банкротства, явно «тормозящие» данную сферу. В частности, бизнес-омбудсмен назвал «конфликт интересов в деятельности комитета государственных доходов, так как он выступает в процедурах реабилитации и банкротства, одновременно в качестве кредитора и уполномоченного органа». Он подчеркнул, что это не позволяет в должной мере проводить реформы по пересмотру регулирования данной сферы.

«Данная ситуация создала практику привлечения администраторов к процедурам банкротства предприятий без активов по инициативе органов государственных доходов и их работа не оплачивается. Вместе с тем, в случае отказа от выполнения полномочий администратора более двух раз в течение года, данные лица исключаются из реестра и, соответственно, не могут заниматься деятельностью по реабилитации и банкротству (п. 8 статьи 12 Закона «О реабилитации и банкротстве»). И вообще профессия администратора отсутствует в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий», - продолжил он.

Журсунов добавил, что текущая ситуация делает экономически неинтересным данный вид деятельности для молодежи. Так, по информации КГД, в список включено 340 лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, при этом средний возраст администраторов составляет более 45 лет.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что указанные проблемы уже поднимались в мажилисе, была поддержана передача государственных функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям и необходимость ослаблений рычагов давления, но решение по данному вопросу до сих пор не принято.

«Поэтому я обратился в адрес премьер-министра для решения данных проблем, в том числе путем введения обязательного саморегулирования в деятельности администраторов в процедурах реабилитации и банкротства», - сообщил он.