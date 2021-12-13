Назначен вице-министр культуры и спорта

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет. Специализация — физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование. В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом ДЮСШ в Петропавловске в структуре управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области, министерства туризма и спорта, возглавлял департамент спорта высших достижений и спортивного резерва агентства по делам спорта и физической культуры, был заместителем председателя, затем председателем комитета по делам спорта и физической культуры МКС. С апреля 2021 года занимал должность первого вице-президента РОО «Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга».



