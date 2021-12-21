Новый раунд переговоров по Сирии: стороны обсудят противодействие террористическим группировкам

В столице Казахстана начался 17-й раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Как сообщил журналистам спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев, стороны намерены обсудить вопросы активизации террористических группировок в стране и создание условий для улучшения социально-экономической ситуации.

«Мы собираемся обсудить все те вопросы, которые позволят нам продвинуться вперед на пути сирийского урегулирования. Прежде всего, мы рассмотрим складывающуюся ситуацию на земле, что мы можем сделать с точки зрения сохранения устойчивых темпов стабилизации ситуации. Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны. Поэтому, думаем, очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам, сопряжение усилий всех заинтересованных сторон. Я думаю, только сообща мы можем противодействовать этому злу», - сказал Лаврентьев.

Кроме того, участники встречи обсудят вопрос создания условий для улучшения социально-экономической ситуации в Сирии. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что этот вопрос выходит на первый план с учетом принятой резолюции 2585 Совета безопасности ООН в июле 2021 года. Лаврентьев также сообщил, что российская сторона активно взаимодействует с турецкими коллегами по «выправлению ситуации на севере и северо-западе» и, прежде всего, в Идлибской зоне деэскалации.

«Конечно, не все обязательства турецкой стороной еще выполнены, но мы видим их активное желание содействовать этому процессу. Попытаемся выработать шаги по достижению договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции в марте 2020 года. Основы, предпосылки для этого есть. Самое главное – чтобы было желание продолжать работу на этом направлении», - считает он.

По его мнению, необходимо сделать так, чтобы террористические организации, которые до сих пор находятся на территории Идлиба, не превратила эту территорию «в зону стабильности для себя».

Вместе с тем у России вызывает озабоченность активизация террористических группировок на территории Сирии и «активизация ИГИЛ, провокационные действия, которые предпринимаются в отношении представителей силовых структур Сирийской национальной армии».

«Мы внимательно ознакомились с декабрьским докладом генсека ООН, господина Гутерриша. Внешне, конечно, выглядит все очень замечательно. Международное сообщество включилось активно в оказание поддержки сирийскому народу. Международные доноры демонстрируют готовность к реализации проектов раннего восстановления. Но если мы посмотрим внимательно, то за прошедшие полгода сделано не так много, как хотелось бы. Поэтому мы собираемся на наших встречах обсудить складывающуюся ситуацию в плане оказания гуманитарной помощи Сирии и наметить пути активизации этой работы с международным сообществом», - отметил Лаврентьев.

Еще один вопрос, который планируется обсудить, – это возвращение сирийских беженцев.