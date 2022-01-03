Они требуют снижения цен на газ и на другие товары народного потребления
Рабочие нескольких предприятий в Мангистауский области грозят остановкой работы в поддержку требований протестующих
Кадр из видео, опубликован агентством КазТАГ

В понедельник работники нескольких предприятий в Мангистауский области потребовали у властей исполнения требований протестующих в течении нескольких дней, иначе они пригрозили остановкой работ, передает КазТАГ.

«Мы работники «БЖБ» в связи с ростом цен на сжиженный газ до 120 тенге за литр требуем, чтобы Нурлан Ногаев и президент страны Касым-Жомарт Токаев посодействовали снижению таких заоблачных цен в течении нескольких дней, иначе мы остановим свою работу», - требуют рабочие на видео, распространенном в понедельник.

На присланных видео в редакцию КазТАГ видно, что число поддержавших протесты среди трудовых коллективов растёт. «Наши требования в отношении роста цен - чтобы цены на газ, еду, на многое снизили. Если сегодня вопрос не решится, мы завтра также будем стоять тут», - заявили рабочие одного из трудовых коллективов в Мангистауской области.

Протесты в Жанаозене начались утром 2 января, когда десятки, а затем сотни людей собрались в центре города с требованием снизить цены на газ со 120 до 50 тенге. Большинство автомобилей в регионе заправляются газом, выросшая с нового года цена делает его недоступной для людей, заявили протестующие. Протестующие в Жанаозене до поздней ночи оставались на улицах, требуя снижения на газ. Радио «Азаттык» сообщило, что протестующих в Жанаозене поддержали в поселках вокруг города, там также собрались протестующие. Также в Актау группа из нескольких сотен протестующих перекрывала дорогу в центре города, сообщило ночью местное издание Лада. Как и в Жанаозене, собравшиеся требовали снижения цен на газ, которым заправляется большинство автомобилистов в Мангистауской области.

Поздно ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе, а от протестующих потребовал соблюдения закона.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Vласти

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