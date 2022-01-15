Токаев подчеркивает недопустимость нарушения прав граждан во время следствия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством силовых структур подчеркнул важность всестороннего расследования январских событий в стране и недопустимость нарушения прав граждан.

«Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президента после совещания.

«Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий», - указывается в нем.

По итогам совещания Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

Накануне Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре смягчить наказание участников событий «при отсутствии отягчающих обстоятельств».

Эти заявления сделаны на фоне многочисленных сообщений об избиениях и жестоком обращении при задержании подозреваемых в участии в январских событиях. Об этом свидетельствуют как гражданские активисты, которые уже находятся на свободе, так и адвокаты задержанных и арестованных.

В Генпрокуратуре и прокуратуре Алматы в субботу не ответили на звонки журналистов Vласти, пытавшихся узнать, какое число заявлений о пытках задержанных зарегистрировано в надзорном органе.