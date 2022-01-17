Родственники погибшего Ерлана Жагипарова просят свидетелей помочь в поисках необходимой для следствия информации

Родственники погибшего археолога Ерлана Жагипарова просят свидетелей его задержания помочь в поисках необходимой для следствия информации. Нурлан Жагипаров, брат погибшего, обнаружил тело Ерлана в морге спустя пять дней после пропажи. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в сердце.

«6 января в 19:30 Ерлан приехал домой и припарковал свой автомобиль. Он пошел на площадь Республики посмотреть, что там происходит. В 19:52 он успел позвонить своему товарищу и сказать, что его задержали сотрудники нацгвардии. После этого связь с ним пропала. Мы не могли найти его 5 суток. 11 января мы обнаружили его тело в морге. Там он был записан как "неустановленное лицо азиатской национальности", на его руках были наручники. Никакого отношения к протестующим Ерлан не имел, он был увлечен исключительно своей деятельностью — волонтерской работой. Я считаю, что погиб мирный житель»‎, — рассказал журналистам брат погибшего.

Тело мужчины было доставлено в морг 7 января в 12:16, спустя примерно 16 часов после задержания. В свидетельстве о смерти написано, что Жагипаров скончался в результате огнестрельного ранения в область сердца.

Дома родственники также обнаружили на теле следы огнестрельного ранения в живот, ссадины от побоев, кисть мужчины была сломана. Нурлан Жагипаров считает, что его брата подвергли пыткам.

«Мы не писали заявление о пропаже. У меня даже мыслей не было, что события могут так развернуться. Я не думал, что если он пошел на площадь, где всех задерживают, то он тоже может быть задержан. Но мы даже не думали о том, что он мог погибнуть. Следствие должно установить виновных, они должны понести наказание. Я хотел бы попросить всех, кто обладает какой-то информацией, способствующей проведению расследования, передавать ее нам, родственникам, и в правоохранительные органы», — обращается Жагипаров.

В последние десять лет Ерлан Жагипаров занимался археологией, принимал участие в экспедициях по исследованию и сохранению историко-культурного наследия Казахстана.