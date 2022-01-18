Режим ЧП в Алматы завершится 19 января – комендатура

Комендатура Алматы сообщила, что 19 января в 00:00 часов в городе завершаются режим ЧП и комендантский час, но при этом сохраняется «красный» уровень террористической опасности.

«В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты», - проинформировали в комендатуре города.

Здесь также напомнили, что при «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать их движение. Также запрещено проведение шествий и митингов.

О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.

Управление городской мобильности сообщило, что в связи с окончанием режима ЧП движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов) будет в обычном режиме: с 06:00 до 23:00, метрополитена с 06:00 до 00:00.