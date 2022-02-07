Ногаев призывает жителей Мангистау к сохранению стабильности и диалогу

«В настоящее время в регионе представители нескольких предприятий ставят перед работодателями вопросы разного характера, в том числе увеличения заработной платы. В их число входят представители МАЭК, деятельность которого напрямую влияет на обеспечение население нашей области питьевой водой и электроэнергией», - заявил Ногаев в обращении, распространенном вечером в понедельник.

«В настоящее время начинается трудовой арбитраж между работником и работодателем, в нем будут участвовать аким города, представители министерства энергетики, специалисты по трудовым отношениям, работники, работодатель, представители общественности. Задача комиссии – найти оптимальное решение, которое бы позволило вернуться предприятию к своей операционной деятельности», - отметил аким области.

«Ради благополучия населения и страны я призываю всех и каждого к сдержанности, благоразумию и готовности к диалогу. Только путём переговоров и взаимного общения мы можем решить вопросы, которые стоят перед обществом», - заявил Ногаев.

Он также заверил, что будет «принимать все меры для того, чтобы в рамках действующего законодательства решить возникающиеся проблемы и вопросы, которые препятствуют планомерному, динамичному развитию нашей страны».

Рабочие МАЭК с 3 февраля требуют увеличения зарплат, которые в настоящее время, по их данным, не превышают 145-150 тысяч тенге.