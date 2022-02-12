Прокуратура Алматы разъяснила правозащитнице Бакытжан Торегожиной ответственность за призыв к участию в незаконном митинге

Прокуратура Алматы разъяснила правозащитнице и руководителю фонда «Ар.Рух.Хак» Бакытжан Торегожиной ответственность за призыв к участию в несанкционированном митинге. Они пришли к правозащитнице за день до анонсированной акции памяти жертв январских событий.

Торегожина написала у себя в Facebook, что просила прокуроров оставить письмо в почтовом ящике, поскольку болеет коронавирусом. Однако сотрудники прокуратуры потребовали открыть им двери, чтобы лично передать ей текст на двух страницах. Ранее, как пишет Азаттык, правозащитнице звонил прокурор Алмалинского района города, который предупредил о визите коллег, на что Торегожина ответила, что «находится на карантине» в связи с коронавирусной инфекцией.

Правозащитники, гражданские активисты и общественные деятели сообщили, что 13 февраля планируют провести акцию памяти жертв январских событий на площади Республики в Алматы.

Две недели назад власти города отказали активистам в согласовании траурного митинга, мотивировав это тем, что площадь не включена в число утвержденных маслихатом площадок для проведения мирных собраний.

По официальным данным, в январских событиях, когда массовые антиправительственные протесты в нескольких городах обернулись беспорядками и кровопролитием, погибли не менее 227 человек. Власти не опубликовали имена погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых, а также представить обстоятельства смерти.

Правозащитница Бахытжан Торегожина вместе с волонтерами составляет список погибших на основе данных, поступающих от родственников жертв, а также из открытых источников. В этом списке уже 173 фамилии. По словам правозащитников, большая часть погибших — молодые люди. Среди убитых есть жители города, не имевшие отношения к протестным акциям.