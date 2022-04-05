JPMorgan обозначил возможность крупнейшей с 2008 года волны корпоративных дефолтов в развивающихся странах

Инвестбанк JPMorgan предупредил, что война в Украине в сочетании с продолжающимся кризисом на рынке недвижимости в Китае может спровоцировать самую сильную волну корпоративных дефолтов со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters .

В новом отчете аналитиков банка предполагается, что уровень дефолтов в странах с развивающейся экономиках достигнет 8,5%. Это в два раза больше уровня, которого ожидали аналитики до начала войны в Украине.

Объем более рискованных корпоративных облигаций с развивающихся рынков, которые торгуются на международных биржах, возрос до $166 млрд. Это самый высокий показатель с 2009 года, когда мировой финансовый кризис поднял уровень дефолта компаний до 10,5%.

В Восточной Европе прогнозируется рекордный уровень дефолта в 21,1%. Во многом это связано с ожидаемым дефолтом 98,8% украинских компаний и 27,3% субъектов экономики России из-за войны и наложенных на Россию санкций.

С начала вторжения корпорации Украины часто предоставляли инвесторам обновленную информацию, и все они рисовали схожую картину своей деятельности: экспорт нарушен, получение доходов и сборов упали до нуля.

Наряду с этим из-за проблем в секторе недвижимости Китая прогноз по уровню дефолта в Азии был повышен на 3% до 10%.

Ожидается, что в этом году 29 испытывающих трудности китайских застройщиков объявят дефолт, эффект которого оценивается в $32 млрд. Это означает, что уровень дефолта в секторе составит 31%. Если прибавить к этому банкротства 26 компаний на $49 млрд в прошлом году, то дефолтными можно признать половину высокодоходных облигаций китайских компаний в строительном секторе.

«Вместе с 30%-м уровнем дефолта, зафиксированным в прошлом году, мы потенциально можем увидеть уничтожение половины отрасли», - заявили аналитики JPMorgan, объяснив, что такие «сюрпризы», как скрытые долги и неожиданные дефолты застройщиков по всем своим облигациям, «ослепили» инвесторов.

«Хотя правительство Китая постепенно сокращает вливания в строительство жилья, некоторые застройщики со слабыми позициями уже находятся за пределами критической точки», - добавили они.

Без учета войны в Украине и кризиса в сфере недвижимости Китая уровень дефолта в странах с развивающимся рынком в 2022 году составит лишь 1,1%.