Россия преднамеренно срывает поставки казахстанской нефти в Европу – СМИ

Россия преднамеренно срывает поставки казахстанской нефти в Европу, чтобы удерживать цены на высоком уровне и тем самым подрывать экономику Евросоюза в ответ на санкции, и одновременно с этим демонстрирует свою власть Казахстану. Как пишет Deutsche Welle , немецкая экономическая газета Handelsblatt провела совместно с немецким исследовательским центром Correktiv журналистское расследование ситуации на нефтяных причалах порта Новороссийска.

В материале Handelsblatt с заголовком «Как Россия с помощью придуманного шторма ограничивает поставки нефти в Европу» указывается, что «в настоящее время в направлении Европы течет особенно мало казахстанской нефти», причиной этому стал длившийся несколько дней шторм на Черном море, который вывел из строя в Новороссийске два из трех выносных причальных устройств (ВПУ), с помощью которых нефть заливают в танкеры. Однако Немецкая метеорологическая служба сообщила Handelsblatt, что, по ее наблюдениям, погодные условия в упомянутые дни не были необычными для данного региона. Сила ветра достигала 20 марта 43 узлов, что соответствует 9-бальному шторму по международно принятой шкале Бофорта. А разрушительные ураганы – это 12 баллов и свыше 64 узлов. Более того, «за 20-летню историю нефтепровода он никогда еще не выходил из строя из-за ветра», указывает Handelsblatt.

«Нефтепровод (речь об инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума – В.) проходит по территории России, и российские фирмы доминируют в консорциуме, однако нефть в трубе принадлежит в основном таким западным фирмам, как Chevron, Shell и Eni, занимающимся нефтедобычей в Казахстане», - указывает газета.

Ключевую роль же в консорциуме играет российская государственная компания «Транснефть», она же отвечает за транспортировку казахстанской нефти в порт Усть-Луга на Балтике по нефтепроводу «Дружба».

Handelsblatt отмечает, что «даже если терминал действительно поврежден, Россия отводит чрезмерно много времени на его ремонт». Напомним, что ранее в Минэнерго Казахстана и КТК говорили, что восстановление двух ВПУ может занять от трех недель до двух месяцев. В результате Казахстан в апреле потеряет 1,3 млн добычи нефти, а потери дохода каждый месяц оцениваются в сотни миллионов долларов. По мнению немецкого издания, «Москва использует Казахстан для давления на Запад».

«Терминал на Черном море важен для Европы. По этому трубопроводу ежегодно текут свыше 60 миллионов тонн нефти. Это почти 10 процентов европейского годового потребления», - отмечает издание.

«На примере Казахстана видна тактика, к которой Россия прибегает за пределами собственно театра военных действий в Украине, - делает вывод Handelsblatt, отмечая, что военная доктрина Москвы предполагает ведение гибридных войн, в которых используются такие средства, как пропаганда, дезинформация, а также, видимо, манипуляции на мировом рынке нефти.

Handelsblatt считает, что даже если трубопровод вскоре заработает, то Россия дала четко понять казахстанскому правительству, что «достаточно всего лишь ухудшения погоды в российском порту Новороссийск, и экспорт казахстанской нефти в Европу будет прерван».

Напомним, что Казахстан неоднократно заявлял об уважении территориальной целостности Украины, не признает ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом и намерен следовать решениям ООН в этих вопросах.