В Минэнерго не считают диверсией со стороны России аварию на КТК

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков считает, что авария на Каспийском трубопроводном консорциуме действительно произошла из-за шторма на Черном море, и это не является актом диверсии со стороны Российской Федерации. Об этом он заявил журналистам в среду в кулуарах мажилиса.

«Я читал (расследование немецкого издания Handelsblatt – В.). Я политических подвохов там (в аварии – В.) не вижу, это технические вещи. Если бы был какой-то акт диверсии или что-то подобное, оно бы вообще не работало, логично же. Если оно работает на 60% (экспортной – В.) мощности, смысл был такую диверсию устраивать?» - сказал Акчулаков.

Глава Минэнерго напомнил, что сейчас на КТК работает один причал, через который отгружается около 60% мощности. Причину вывода из строя ВПУ-2 и ВПУ-3 выяснили, однако ремонтная бригада водолазов пока не может спуститься и приступить к работе из-за продолжающегося шторма.

«Для замены (оборудования – В.) должны спускаться другие бригады, вроде по прогнозу обещают, что уляжется погода (в ближайшее время – В.). Но у них вообще штормит же до конца марта – начала апреля», - отметил Акчулаков.

Он также добавил, что если до 10-15 апреля ремонт будет произведен, то на добычу нефти в Казахстане авария никак не повлияет.

Немецкая экономическая газета Handelsblatt провела совместно с немецким исследовательским центром Correktiv журналистское расследование ситуации на нефтяных причалах порта Новороссийска в марте. Издание утверждает, что Россия преднамеренно срывает поставки казахстанской нефти в Европу, чтобы удерживать цены на высоком уровне и тем самым подрывать экономику Евросоюза в ответ на санкции, и одновременно с этим демонстрирует свою власть Казахстану. Немецкая метеорологическая служба сообщила Handelsblatt, что, по ее наблюдениям, погодные условия в упомянутые дни не были необычными для данного региона. Сила ветра достигала 20 марта 43 узлов, что соответствует 9-бальному шторму по международно принятой шкале Бофорта. А разрушительные ураганы – это 12 баллов и свыше 64 узлов. Более того, «за 20-летнюю историю нефтепровода он никогда еще не выходил из строя из-за ветра», указывает Handelsblatt.