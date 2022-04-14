Сейчас идет работа по выработке концептуальных подходов
Проект нового закона о СМИ планируется внести в парламент в 2023 году – Минюст
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Власть

Проект нового закона о средствах массовой информации планируется внести в парламент в 2023 году, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр юстиции Канат Мусин.

«Внесение в мажилис закона о СМИ планируется в 2023 году. Пока идет выработка концептуальных подходов к изменению норм закона, в соответствии с теми направлениями, которые даны главой государства в послании», - сообщил Мусин.

Он отметил, что это «непростая работа», так как нужно время для того, чтобы получить закон, который будет регулировать в должной мере отношения в сфере СМИ и удовлетворять как общество, так и журналистов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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