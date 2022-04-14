Проект нового закона о СМИ планируется внести в парламент в 2023 году – Минюст

Сейчас идет работа по выработке концептуальных подходов
Тамара Вааль, Власть
Проект нового закона о средствах массовой информации планируется внести в парламент в 2023 году, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр юстиции Канат Мусин.
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