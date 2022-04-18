Власть стала партнером глобальной сети OCCRP

Власть стала партнером глобальной сети Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) в Казахстане.

Вместе с казахстанским изданием в сеть вошли Turkmen.news из Туркменистана, Беларуский расследовательский центр (Беларусь), издание Ostro из Хорватии и Бюро расследовательской и дата журналистскими в Болгарии.

Власть – первое казахстанское медиа в глобальной сети OCCRP, насчитывающей 55 партнеров из 42 стран по всему миру.

«OCCRP помогло начать межстрановые совместные журналистские расследования, которые опираются на местную экспертизу. Добавление этих новых партнеров в нашу сеть поможет нам лучше понимать как местные игроки встроены в глобальную сеть коррупции и криминала», - отметил издатель и со-основатель OCCRP Дрю Салливан.

Власть работала с OCCRP над несколькими совместными расследованиями, в том числе в рамках проекта Pegasus, расследования Архивов Пандоры, расследования Секреты CreditSuisse и расследования о деятельности сети фондов бывшего президента Казахстана.