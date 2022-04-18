Власть стала партнером глобальной сети OCCRP

В глобальной сети – 55 партнеров из 42 стран
Власть стала партнером глобальной сети Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) в Казахстане.
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