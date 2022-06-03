Обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн баррелей в сутки
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Страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти
фото КМГ

2 июня состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, на котором принято решение продолжить увеличивать добычу нефти в июле, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

На заседании обсуждалось выполнение в апреле странами обязательств по соглашению. По итогам заседания было принято решение продолжить увеличивать текущий уровень добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн баррелей в сутки и продлить период компенсации перепроизводства до декабря 2022 года.

«Обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн баррелей в сутки», - сообщили в Минэнерго.

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