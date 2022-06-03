Страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти

Обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн баррелей в сутки
2 июня состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, на котором принято решение продолжить увеличивать добычу нефти в июле, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
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