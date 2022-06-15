Дружба между Казахстаном и Россией должна носить вечный характер – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет делать все возможное, чтобы сохранить дружественные отношения с Россией. Как он заявил в среду в ходе интервью телеканалу «Россия 24», эта дружба между двумя государствами должна носить вечный характер.

«Я как глава государства буду делать все возможное для сохранения по истине дружественных взаимоотношений между нашими странами. Конечно же, обстановка сложная в мире, она постоянно меняется. То, что происходит сейчас, тридцать лет тому назад невозможно было себе представить. Но мир не стоит на месте. Но мне кажется, что дружба между нашими странами, тем более нас не разделяет, а объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире, эта дружба должна носить абсолютно перманентный, можно сказать, вечный характер», - заявил Токаев.

Президент напомнил, что в этом году исполнилось тридцать лет договору о дружбе между двумя государствами. И, будучи заместителем министра иностранных дел, он занимался подготовкой этого соглашения «буквально постатейно».

«Мы с российскими коллегами сидели и прописывали текст договора. Он имел огромное значение с точки зрения придания соответствующего импульса развитию сотрудничества. Причем многогранного сотрудничества между нашими государствами», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что преемственность, дружба и союзничество между Казахстаном и Россией сохраняется в полном объеме. И даже сейчас, ввиду наложенных на Россию санкций, Казахстан делает все возможное, чтобы сохранить союзные отношения.

«Во время моих переговоров с Путиным я сказал, что все наши экономические договоренности остаются в силе. Другое было бы неправильно и невыгодно. Россия хорошо действует в экстремальных ситуациях. Однако санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой», - сказал президент.