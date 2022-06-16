США поставят Украине оружие и боеприпасы еще на $1 млрд

Президент США Джо Байден в среду объявил о новом пакете помощи Украине. В частности, Соединенные Штаты поставят оружие и боеприпасы еще на $1 млрд. Как сообщает Русская служба ВВС , в этот пакет войдут гаубицы и боеприпасы к ним и к ракетным установкам.

«Я проинформировал президента Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский – В.), что Соединенные Штаты выделяют еще один миллиард долларов на помощь Украине, в том числе дополнительную артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы и передовые ракетные системы, нужные украинцам для их оборонных операций в Донбассе», - говорится в заявлении Байдена.

По данным Пентагона, в новый пакет помощи войдут 18 гаубиц с тягачами, 36 тыс. снарядов к ним, неназванное число ракет к установкам HIMARS, 4 бронированные машины для эвакуации поврежденной техники, запчасти и «иное снаряжение».

Кроме военной помощи, США выделят еще $225 млн жителям Украины на обеспечение чистой водой, медикаменты, продовольствие, приюты для беженцев и на денежные пособия нуждающимся.

Эта помощь выделается в рамках беспрецедентного по размерам пакета общим объемом почти $40 млрд, который американский парламент одобрил для Украины в середине мая. В марте США оказали Киеву помощь на $800 млн, поставив, в частности, установки для запуска ракет «Гарпун».

Между тем Германия передаст Украине три системы залпового огня MARS II. В пакет также войдут «много сотен» ракет к ним, запчасти и подготовка украинских военных. Об этом, как пишет DW, заявила на встрече Рамштайн-3 министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. По его словам, обучение солдат ВСУ использованию MARS II может начаться уже в июне, а сами системы передадут в конце июля – начале августа, поскольку речь идет о системах из запасов Бундесвера. Всего Украине уже пообещали десять единиц РСЗО: четыре HIMARS от США, три M270 от Великобритании и три MARS II от Германии.

Украина считает, что в нынешней фазе войны объемов поставок западного оружия недостаточно, так как Россия многократно превосходит в артиллерии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк два дня назад отмечал, что для того, чтобы достичь паритета с противником и закончить войну, украинской армии нужны 1 тыс. гаубиц, 300 установок залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц другой бронетехники и 1 тыс. дронов.