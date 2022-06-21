Апелляционный суд сократил срок ареста Салтанат Ташимовой

Городской суд Алматы во вторник сократил срок административного ареста председателя общественной организации «Защитим Алматы» Салтанат Ташимовой с 15 до 6 суток, после чего она вышла на свободу. Об этом Власти сообщил в телефонном разговоре ее адвокат Руслан Кожахмет.

Адвокат отметил, что апелляция была рассмотрена без особых нарушений, но позднее, чем в суточный срок с момента подачи.

«Были рассмотрены все приложенные стороной защиты доказательства, однако, на мой взгляд, они не были приняты во внимание. Ее сегодня освободили. Мы и предполагали, что вряд ли дело будет прекращено, либо будет иное признание со стороны государства своей ошибки в этой части», – сказал Кожахмет.

Он также сообщил, что защита активистки собирается добиваться прекращения дела в ее отношении, и готовит обращение в кассационную инстанцию, а если потребуется – готова обратиться в международные инстанции.

16 июня суд назначил 15 суток административного ареста председателю ОО «Защитим Алматы» и городской активистке Салтанат Ташимовой. Ее признали виновной по статье 488 части 6 КоАП (участие в незаконном митинге – В.) за события 9 апреля, когда жители Бостандыкского района собрались на сход против застройки пустыря, на котором они предлагали разбить сквер. Адвокат Ташимовой Руслан Кожахмет заявлял, что она не участвовала в митинге, а была приглашена на сход жильцов для освещения их собрания в эфире в Facebook. Он назвал арест активистки давлением на всех активных горожан.

Салтанат Ташимова также представляла интересы жителей пятиэтажного дома на пересечении улиц Гагарина – Короленко. 11 июня они перекрыли дорогу по улице Гагарина, добиваясь решения проблемы застройки придомовой территории. Во время протеста между водителем и одним из митингующих произошел конфликт, по неосторожности повлекший смерть водителя. Сама Ташимова не присутствовала на этой акции.