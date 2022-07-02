Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на одном из предприятий «Казфосфата»

В Жамбылской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на одном из предприятий ТОО «Казфосфат», расположенном в Сарысуском районе. По предварительным данным, инцидент, в котором пострадали еще трое рабочих, произошел во время ремонта дробильной установки, сообщает Хабар 24 .

«1 июля 2022 года в полицию поступила информация о смерти двух работников в ТОО «Казфосфат». По данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 4 УК РК (Нарушение правил охраны труда)», − проинформировали в областном департаменте полиции.

Ведомством назначены необходимые экспертизы, ведется следствие. Еще одно расследование инициировано инспекцией труда Жамбылской области, которая также создала специальную комиссию для выяснения обстоятельств и причины инцидента.

По официально неподтвержденной информации, опубликованной на сайтах телеканалов КТК и Qazaqstan, во время инцидента пострадали пять человек: двое погибли (28-летний сварщик и 35-летний слесарь), трое с различными травмами доставлены в больницу.