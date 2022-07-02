Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на одном из предприятий «Казфосфата»

По предварительным данным, инцидент произошел во время ремонта дробильной установки
В Жамбылской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на одном из предприятий ТОО «Казфосфат», расположенном в Сарысуском районе. По предварительным данным, инцидент, в котором пострадали еще трое рабочих, произошел во время ремонта дробильной установки, сообщает Хабар 24.
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