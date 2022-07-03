Казахстан поддерживает решения руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Каракалпакстане – МИД

Казахстан приветствует и поддерживает решения руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан, говорится в заявлении министерства иностранных дел, распространенном в воскресенье. В МИД отметили, что события в Каракалпакстане были восприняты с обеспокоенностью.

«Узбекистан – братское государство, надежный союзник и стратегический партнёр Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране. Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан. Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие», – отмечается в заявлении.

25 июня на общественное обсуждение был вынесен проект по поправкам в Конституцию Узбекистана. В списке поправок появились изменения статуса Каракалпакстана – в новой редакции упразднялось право республики на выход из состава Узбекистана на основе внутреннего референдума. Ранее в основном законе было закреплено, что Каракалпакстан – суверенная республика, однако в законопроекте слово «суверенная» отсутствует. Кроме того, в основном законе страны при помощи поправок предлагается увеличить срок полномочий президента с пяти до семи лет и расширить его полномочия. Предполагается, что в случае принятия законопроекта произойдет «обнуление» президентских сроков Шавката Мирзиеева, действующего президента Узбекистана. Открытое обсуждение поправок завершится 5 июля.

1 июля в Каракалпакстане прошли митинги против поправок, касающихся статуса республики. Власти Каракалпакстана назвали митинги в Нукусе попыткой захвата власти.

Как стало известно из заявления МВД, силовики разогнали протестующих, «организаторы массовых беспорядков» были задержаны, в отношении них ведется расследование.

2 июля Мирзиёев приехал в Нукус, столицу Каракалпакстана, и провел встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. Он обозначил необходимость сохранить без изменений статьи Конституции Узбекистана, касающиеся Каракалпакстана.

Поздно вечером в субботу Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения и комендантский час, выезд и въезд в республику закрыты, массовые собрания запрещены.

В воскресенье Мирзиёев подтвердил, что в результате столкновений в предыдущие два дня есть жертвы как среди мирного населения, так и среди силовиков. Точного числа погибших и пострадавших он не назвал.

Каракалпакстан – суверенная республика, расположенная на западе Узбекистана. Это крупнейший регион страны, занимающий 40% ее территории. Здесь проживают около 2 млн человек, среди них - каракалпаки, узбеки и казахи.