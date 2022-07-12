По пыткам в связи с январскими событиями расследуется 177 уголовных дел – Бектенов

Расследование еще 171 дела завершено
Тамара Вааль, Власть
Антикоррупционной службой расследуется 177 дел по заявлениям о пытках в связи с январскими событиями, расследование еще 171 дела по таким заявлениям завершено, сообщил во вторник председатель агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе встречи с делегацией Евросоюза.
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