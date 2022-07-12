По пыткам в связи с январскими событиями расследуется 177 уголовных дел – Бектенов

Антикоррупционной службой расследуется 177 дел по заявлениям о пытках в связи с январскими событиями, расследование еще 171 дела по таким заявлениям завершено, сообщил во вторник председатель агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе встречи с делегацией Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, отдельной темой встречи с представителями ЕС стало расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январскими событиями.

«На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола», - цитируют в ведомстве Бектенова.

Кроме того, стороны обсудили вопросы возврата активов, выведенных из Казахстана. И, по сообщению пресс-службы, ЕС готов оказывать содействие в данном вопросе.